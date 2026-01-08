Enzo Roco apareció en el radar de Colo Colo como carta de refuerzo

Colo Colo continúa su búsqueda de un defensa central luego de aprobarse la venta de Alan Saldivia en su última reunión de directorio y Enzo Roco sorprendió al aparecer como opción de fichaje.

Como señalamos en Cooperativa Deportes, el nombre del alguna vez seleccionado nacional comenzó a rondar en el Estadio Monumental al ser jugador libre.

Los factores que pusieron a Roco bajo el radar albo es un eventual arribo a costo cero desde Turquía tras dejar Fatih Karagümrük, además de ahorrarse un cupo de extranjero.

De todas formas, el principal favorito de Colo Colo es el argentino Oscar Salomón, pese al factor económico a resolver.

El jugador está tasado en un millón y medio de dólares y Boca Juniors, club dueño de su pase, busca al menos 300.000 dólares por un préstamo. En el "Cacique" siguen negociando por el zaguero que supo campeonar con Platense en el primer semestre de 2025.