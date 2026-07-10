Felipe Raipán firmó su primer contrato profesional con Colo Colo

Este viernes 10 de julio, Colo Colo anunció que el joven delantero Felipe Raipán firmó su primer contrato con el club como futbolista profesional, luego de haber debutado en el primer equipo.

"Ha sido un proceso muy difícil, con mucho esfuerzo, dedicación, días malos y buenos. Siempre estamos ahí. Mi objetivo es seguir trabajando, rendir en mi categoría, rendir en el primer equipo si me toca jugar y siempre con esfuerzo", señaló el jugador de 16 años.

Raipán tuvo su estreno ante Deportes Recoleta por Copa Chile el pasado 20 de junio y cinco días después, ante O'Higgins, fue el héroe albo con un agónico primer gol para ganar 3-2. Poco después, anotó un doblete por la sub 16 para vencer a Universidad de Chile y avanzar a la final de la categoría.

"Cuando llegas a una institución como esta, de 101 años de historia, se está teniendo y poniendo la confianza y uno tiene que responder a esa confianza con trabajo, humildad, sencillez. No celebrar mucho las victorias ni llorar mucho las derrotas", dijo Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.