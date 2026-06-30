Felipe Raipán sufrió la primera expulsión de su carrera por falta ante Unión Española

El joven delantero Felipe Raipán vivió un duro momento en el triunfo de Colo Colo por 3-0 sobre Unión Española, por la fecha 4 del Grupo E de la Copa Chile 2026, luego de sufrir la primera expulsión de su carrera.

Raipán ingresó a los 73 minutos en reemplazo de Maximiliano Romero y trató de meterse rápido en el partido, pero en su intento por recuperar la pelota cometió una fuerte infracción sobre Mitchell Wassenne. El árbitro Diego Flores vio la acción de frente y no dudó: Roja directa para el atacante formado en el "Cacique".

La situación golpeó al delantero, que venía de marcar el gol del triunfo ante O'Higgins y también convirtió en el Superclásico de la categoría sub 16. Al borde de la cancha, el técnico Fernando Ortiz reaccionó con sorpresa ante la decisión, en una noche que dejó a Colo Colo como líder del grupo con nueve puntos, pero también con el primer tropiezo importante para una de sus jóvenes promesas.