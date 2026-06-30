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Tópicos: País | Presidente Kast

Kast abordó con el canciller alemán la seguridad del futuro corredor bioceánico con Brasil

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El Presidente señaló a Johann Wadephul que el proyecto "va a permitir mayor rapidez y flujo de mercancías hacia Asia, pero también hacia Europa".

Kast abordó con el canciller alemán la seguridad del futuro corredor bioceánico con Brasil
 ATON (referencial)

"La seguridad es fundamental para que el comercio fluya como corresponde y no sea capturado por el crimen organizado", planteó el Mandatario, que se encuentra en Paraguay.

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El Presidente José Antonio Kast se reunió este martes con el canciller alemán, Johann Wadephul, para abordar distintos temas, entre ellos, la seguridad relacionada con el desarrollo del corredor bioceánico para conectar Brasil, Argentina, Paraguay y Chile.

"Nos importa mucho el tema de la seguridad portuaria y que todos colaboremos para combatir el crimen organizado", indicó el Mandatario tras la reunión, en el marco de la XVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur en la ciudad paraguaya de Luque.

Kast indicó que esta red de carreteras e infraestructuras que busca unir Brasil con los puertos del norte de Chile, a través de Paraguay y Argentina, "va a permitir mayor rapidez y flujo de mercancías hacia Asia, pero también hacia Europa".

Se trata de un proyecto que apunta a conectar los océanos Atlántico y Pacífico a través de una red de carreteras de unos 2.400 kilómetros.

El Mandatario agregó que a Chile, que participa como país asociado en la reunión del Mercado Común del Sur (Mercosur), le interesa que Latinoamérica "sea un continente seguro".

"Junto con el tema de comercio, la seguridad es fundamental para que ese comercio fluya como corresponde y no sea capturado por el crimen organizado", cerró.

El miércoles, Kast será recibido por su homólogo paraguayo, Santiago Peña, en el palacio presidencial y ambos líderes darán una declaración conjunta.

El viaje internacional de Kast, su segundo desde que llegó al poder en marzo pasado, incluye una gira de dos días por Uruguay a partir del miércoles, en la que será recibido por el gobernante Yamandú Orsi, y participará en un seminario de inversiones junto a una comitiva empresarial.

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