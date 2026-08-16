Fernando Ortiz adelantó el duelo con la U: "Sin importar la diferencia de puntos, es un clásico"

Fernando Ortiz, director técnico de Colo Colo, se presentó en la conferencia junto a su hija tras el empate ante O'Higgins en el Monumental y se refirió al tardío gol que los privó de su décimo triunfo al hilo antes de animar el Superclásico con Universidad de Chile.

"Cómo se dio el empate te deja un sabor amargo porque prácticamente se terminaba el partido. No dejar de lado el mérito del rival, el rival hizo un muy buen partido (...) no hay que sacarle crédito a eso, pero sumamos, que también es importante", sostuvo.

Seguido a ello, se refirió al penal que Arturo Vidal erró durante el encuentro: "Valoro en esas instancias, no solo a Arturo, sino a los indicados en poder patear. No quiero decir que eso nos dé la garantía de ganar, pero sí el valor de patear lo tiene él y los demás".

Finalmente, palpitó el Superclásico de este domingo 23 de agosto: "Sabemos que es una semana que se vive diferente, el clásico lo está esperando todo un país".

"Se deja de lado diferencias, la preparación, los clásicos no se juegan, se ganan. Se puede llegar a definir por detalles, pero el que tenga más ganas de sacarlo adelante seguramente se va a llevar un buen resultado", cerró.