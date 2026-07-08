Fernando Ortiz fue citado al Tribunal tras el empate de Colo Colo con Recoleta

Fernando Ortiz, director técnico de Colo Colo, fue citado a comparecer ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP luego del empate 2-2 frente a Deportes Recoleta, por el Grupo E de la Copa Chile.

La citación al entrenador "albo" fue consignada en la resolución de la audiencia N°23 del Tribunal, donde aparece denunciado por el árbitro por atraso, misma situación que también alcanzó al técnico de Recoleta, Francisco Arrué.

El informe del juez Claudio Díaz Mera detalló que el segundo tiempo comenzó con un retraso de cuatro minutos, "debido a que ambos equipos ingresan tarde al terreno de juego".

El reporte arbitral también consignó una amonestación para Ortiz a los 36 minutos, indicando como motivo: "Por desaprobar con palabras y acciones".

En lo deportivo, Colo Colo igualó 2-2 en el Estadio Monumental con goles de Maximiliano Romero y Arturo Vidal, mientras que Recoleta anotó mediante Branco Provoste, de penal, y Carlos González.

La próxima audiencia del Tribunal de Disciplina se realizará el martes 14 de julio y será en formato telemático.