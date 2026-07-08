Eurodiputados pidieron investigar el papel de EE.UU. en el caso Balogun

Al menos 55 eurodiputados pidieron a las federaciones de fútbol europeas que soliciten una investigación sobre el rol de Estados Unidos en la suspensión de la tarjeta roja que recibió Folarin Balogun durante el Mundial 2026.

El delantero estadounidense fue expulsado en el duelo de dieciseisavos de final ante Bosnia-Herzegovina, situación que originalmente lo dejaba fuera del cruce de octavos frente a Bélgica. Sin embargo, FIFA suspendió el castigo, en una decisión que desató críticas por la intervención previa del presidente estadounidense Donald Trump ante Gianni Infantino.

En una carta dirigida a los presidentes federativos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, los eurodiputados pidieron indagar si Infantino tuvo participación en la decisión y si la presión de Estados Unidos influyó en el proceso disciplinario.

"Consideramos que ha llegado el momento de que las federaciones de fútbol europeas —todas ellas federaciones miembro de la FIFA— intervengan y soliciten a la FIFA que investigue los procesos de toma de decisiones mencionados", señalaron en el escrito.

Los parlamentarios también apuntaron a los estatutos y al Código Etico del organismo rector del fútbol mundial: "Los estatutos y el código ético de la FIFA proporcionan una base muy clara para que las federaciones miembro intervengan y exijan una investigación", agregaron.

La iniciativa fue impulsada por los socialdemócratas Lara Wolters y Niels Fuglsang, además del liberal irlandés Barry Andrews, y reunió apoyos desde que fue puesta sobre la mesa este martes, según fuentes parlamentarias citadas por EFE.

En la misiva, los eurodiputados recalcaron que FIFA debe cumplir con un requisito de neutralidad política y advirtieron que sus federaciones miembro tienen la obligación de exigir explicaciones si existen antecedentes que sugieran una infracción.

"Las federaciones miembro están obligadas, en virtud del Código de Ética de la FIFA, a exigir que los altos cargos de la FIFA rindan cuentas si existen pruebas que sugieran que están infringiendo las normas sobre neutralidad política", insistieron.

El texto además sostuvo que los dirigentes del fútbol tienen un deber fiduciario con FIFA, el cual se vulnera "cuando una persona que ocupa un cargo de responsabilidad o de confianza actúa de manera perjudicial para los intereses de la FIFA".