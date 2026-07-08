Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y bruma
Santiago17.6°
Humedad25%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Tiempo

Gobierno descartó decretar estado de excepción por fuertes lluvias en el sur

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Nos parece que por ahora la situación está atendida de una forma adecuada", dijo el subsecretario Máximo Pavez.

Al menos 56 viviendas han sufrido diversos tipos de daño producto de la emergencia.

Gobierno descartó decretar estado de excepción por fuertes lluvias en el sur
 ATON
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, descartó decretar estado de excepción en las zonas afectadas por el río atmosférico que generó fuertes precipitaciones en la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

La autoridad planteó que "no está por ahora en el horizonte la declaración de un estado de excepción constitucional, fundamentalmente porque todos los recursos del Estado están disponibles para atender este nivel de emergencia".

"Yo entiendo las circunstancias en las cuales los alcaldes muchas veces perciben niveles de fenómenos como el que estamos viviendo, sin embargo nos parece que por ahora la situación está atendida de una forma adecuada. La fase más intensa de las precipitaciones ya ha sido superada", recalcó.

Desde Senapred, su directora Alicia Cebrián detalló que "se han registrado precipitaciones importantes, hay promedios de 180 milímetros en distintos sectores, aún cuando hay algunas estaciones donde se supera esa cantidad de milímetros registrados y ello ha traído los consecuentes anegamientos y algunos deslizamentos, remociones en masa y diversas interrupciones en la ruta, hay 56 viviendas con daño menor".

"La prioridad hoy día es recuperar la conectividad en las comunas, de manera de poder llegar a todos esos lugares que han quedado de manera transitoria con algún grado de aislamiento", añadió.

La alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, insistió en que "el foco central va a estar puesto en la asistencia social, vinculada principalmente a las familias afectadas. Tenemos un albergue habilitado con vecinos de la zona costera a propósito de riesgo de remoción en masa y también vamos a estar trabajando con nuestra maquinaria para atender las distintas afectaciones a la ruta costera, como también las anegaciones que todavía mantenemos en algunos puntos críticos de la zona urbana de Valdivia".

Por el momento no se registran lesionados ni hay infraestructura comprometida producto de la emergencia, aunque sí se reportan diversos cortes de ruta por deslizamientos de tierra.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada