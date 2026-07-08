Gobierno descartó decretar estado de excepción por fuertes lluvias en el sur

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, descartó decretar estado de excepción en las zonas afectadas por el río atmosférico que generó fuertes precipitaciones en la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

La autoridad planteó que "no está por ahora en el horizonte la declaración de un estado de excepción constitucional, fundamentalmente porque todos los recursos del Estado están disponibles para atender este nivel de emergencia".

"Yo entiendo las circunstancias en las cuales los alcaldes muchas veces perciben niveles de fenómenos como el que estamos viviendo, sin embargo nos parece que por ahora la situación está atendida de una forma adecuada. La fase más intensa de las precipitaciones ya ha sido superada", recalcó.

Desde Senapred, su directora Alicia Cebrián detalló que "se han registrado precipitaciones importantes, hay promedios de 180 milímetros en distintos sectores, aún cuando hay algunas estaciones donde se supera esa cantidad de milímetros registrados y ello ha traído los consecuentes anegamientos y algunos deslizamentos, remociones en masa y diversas interrupciones en la ruta, hay 56 viviendas con daño menor".

"La prioridad hoy día es recuperar la conectividad en las comunas, de manera de poder llegar a todos esos lugares que han quedado de manera transitoria con algún grado de aislamiento", añadió.

La alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, insistió en que "el foco central va a estar puesto en la asistencia social, vinculada principalmente a las familias afectadas. Tenemos un albergue habilitado con vecinos de la zona costera a propósito de riesgo de remoción en masa y también vamos a estar trabajando con nuestra maquinaria para atender las distintas afectaciones a la ruta costera, como también las anegaciones que todavía mantenemos en algunos puntos críticos de la zona urbana de Valdivia".

Por el momento no se registran lesionados ni hay infraestructura comprometida producto de la emergencia, aunque sí se reportan diversos cortes de ruta por deslizamientos de tierra.