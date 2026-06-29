Fernando Ortiz: Me pone feliz la seriedad con la que afrontamos cada partido

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, conversó con la prensa tras la victoria por 0-3 de sus dirigidos ante Unión Española por Copa Chile, en la que habló de varios temas que rodean al cuadro albo.

Sobre el partido, el argentino sostuvo que "los primeros minutos no entramos como habiamos planificado, pero luego entendimos bien. Tuvimos situaciones, no las pudimos concretar. Seguimos insistiendo, se pudo abrir el marcador. Se los recalqué también la seriedad con la que afrontamos cada partido y eso me pone feliz como entrenador".

Ante la consulta sobre la expulsión de Felipe Raipán y la situación física de Javier Correa, el estratega afirmó que "son situaciones de joven, él quería seguramente llegar a una pelota. Recién estaba llorando, son situaciones de juventud donde él tiene que aprender y la experiencia va a tomar decisiones a la hora de saber cuándo ir y cuando no. Pero él tiene el respaldo mío, de los jugadores y el apoyo que es importante".

"Javi (Correa) está entrenando bien. Se ha integrado en pequeños trabajos que venimos haciendo anteriormente. Mañana seguramente estará a la par de los compañeros. Veremos si lo podemos contar el día jueves con O'Higgins", agregó.

Sobre la lesión de Lautaro Pastrán, Ortiz aseguró que "Lautaro necesita recuperación, es un ligamento lateral que implica mucho dolor. Lo van a tratar los especialistas y esperamos contar con el lo más rápido posible. Pero el tiempo adecuado para que se recupere, lo va a tener".

Con respecto al rodaje que se le ha dado a la cantera y un futuro en copas internacionales, el entrenador tuvo las siguientes palabras.

"Los jóvenes, a mi me gusta que estén presentes en todos los equipos que he estado. Habla por si solo el trabajo que están haciendo desde "Tito" (Tapia) hacia adelante y yo soy el que aprovecho esas oportunidades que tengo de ponerlos. Para adelante no puedo pensar, yo solamente pienso en O'Higgins".

Frente a la pregunta por la búsqueda de refuerzos para el segundo semestre, el estratega respondió que:

"Esta semana tendré conversaciones con el presidente. Veré en que posiciones seguimos creciendo. La idea no es tapar a nadie, al contrario, exigir competencia que es lo más importante.

"No hemos hablado quien puede venir. Seguimos hablando con el presidente para poder llegar a un acuerdo".

Para finalizar, el "Tano" abordó el siguiente compromiso de Colo Colo ante O'Higgins, mostrando total respeto con su adversario de este jueves.

"Vamos a Rancagua con un gran rival, nosotros iremos con lo mejor que tenemos, con el respeto que se merece en su casa y veremos que tal sale el dia jueves", cerró Ortiz.