Marruecos eliminó a Países Bajos en una dramática tanda de penales y se metió en octavos

Marruecos volvió a hacer historia en las citas planetarias al eliminar a Países Bajos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Tras igualar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios, el cuadro africano se impuso en una dramática tanda de penales por 3-2 en el Estadio BBVA de Monterrey, citándose con Canadá en octavos.

El encuentro comenzó con una intensidad alta, donde Bart Verbruggen sostuvo a la escuadra europea con dos intervenciones notables ante disparos de Achraf Hakimi (19') y Neil El Aynaoui (20'), mientras que Yassine Bono respondió con una atajada salvadora frente a un remate de Micky van de Ven (43').

No fue hasta el complemento donde la "Naranja Mecánica" rompió la paridad mediante Cody Gakpo (72'), quien aprovechó una asistencia de Summerville para anotar un gol cargado de emoción personal.

Parecía que el elenco dirigido por Ronald Koeman sellaba su paso a la siguiente ronda con una ventaja mínima, pero Marruecos no bajó los brazos y encontró un empate milagroso en los descuentos gracias a una aparición de Issa Diop (90+1').

En el alargue, Verbruggen volvió a lucirse con una atajada a quemarropa ante la aparición de Soufiane Rahimi (97'). Tras esto, todo fue un monólogo donde ambas escuadras esperaron la definición.

Con la tensión a flor de piel, Koopmeiners inauguró con gol para los europeos mientras que El Aynaoui falló su tiro, pero con el mismo error de Kluivert fueron Rahimi y Talbi quienes se encargaron de mantener la presión africana tras la conversión de Weghorst.

Un 2-2 en la tanda que no se movió mucho. Primero vino el horroroso disparo afuera de Timber, luego Hakimi le dio al poste y Summerville vio a un gigante Bono detener su disparo sin lanzarse. Ya en el último tiro, Saibari concretó el pase a octavos.

Con este resultado, Marruecos se medirá ante Canadá el próximo 4 de julio en el NRG Stadium de Houston. Países Bajos, en tanto, acumuló su cuarta tanda perdida en el historial mundialista.