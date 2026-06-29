INDH interpuso querella por presunta tortura sexual de detenida por VIF por parte de un carabinero

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por un presunto caso de tortura con connotación sexual que involucra a un funcionario de Carabineros, en el marco de un procedimiento realizado en mayo pasado en la comuna de Copiapó (Región de Atacama).

Los antecedentes de la acción judicial fueron entregados por el abogado regional del organismo, Jorge Puelles, en conversación con el medio Atacama Noticias, donde explicó los hechos que motivaron la presentación de la querella y las diligencias que espera impulse la investigación.

La querella fue ingresada el 23 de junio y se refiere a hechos que habrían ocurrido el 11 de mayo, luego de que una mujer fuera detenida por una denuncia de violencia intrafamiliar y trasladada al Hospital Regional de Copiapó para la constatación de lesiones.

Según explicó Puelles, durante ese procedimiento el funcionario policial habría realizado una serie de actuaciones que, a juicio del INDH, vulneraron gravemente la integridad de la afectada.

Palpaciones, fotos y orden de "quitarse la ropa"

"El funcionario la traslada a una sala ubicada junto al área de urgencias, solicita las llaves del recinto y le indica que debe quitarse la ropa para efectuar la constatación de lesiones", señaló.

De acuerdo con la querella, la mujer manifestó que no quería desvestirse debido a la vergüenza y al estado emocional en que se encontraba. Sin embargo, el organismo sostiene que el funcionario habría utilizado un teléfono celular de uso personal para tomar fotografías mientras realizaba palpaciones en distintas partes del cuerpo de la denunciante.

El abogado agregó que, posteriormente, una vez que la mujer fue trasladada a la Segunda Comisaría de Copiapó, el carabinero habría obtenido su número telefónico utilizando los antecedentes recopilados durante el procedimiento.

"Le dice que podía ofrecerle ayuda y protección y, más adelante, la invita a sostener una conversación más informal para conocerse mejor", relató.

Frente a estos antecedentes, el INDH presentó una querella por el presunto delito de tortura con agresión sexual, invocando el artículo 150 A del Código Penal y diversos tratados internacionales que obligan al Estado de Chile a prevenir y sancionar este tipo de conductas.

Finalmente, Puelles manifestó que el organismo espera que la investigación avance con todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos denunciados y establecer las eventuales responsabilidades penales que correspondan.