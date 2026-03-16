Fernando Ortiz: No somos los mejores cuando ganamos ni los peores cuando perdemos

En un ambiente más sereno luego de retomar el liderato, el técnico Fernando Ortiz analizó con moderación la victoria de Colo Colo frente a Huachipato en el cierre de la séptima fecha de la Liga de Primera y apuntó a la tranquilidad que hay que sostener.

"No somos los mejores cuando ganamos y tampoco los peores cuando perdemos. Hay que tener ese equilibrio emocional. Hoy estamos enrachados y esto puede cambiar. (...) Sé la silla que ocupo", comentó el argentino.

Posterior a ello, agregó: "Afrontaremos esta competencia con la seriedad que se merece la institución. Siempre vamos a competir para ganar. Trabajo, dedicación, visualizar los errores que tenemos que corregir e interpretación de los jugadores. Somos un bloque bien sólido".

"Seguimos creciendo como equipo. Sin importar el nombre dentro del campo de juego todos tiran para un mismo lado. En ese sentido, cada día tratamos de inculcarles que lo primero está el equipo y luego lo individual", cerró Ortiz.