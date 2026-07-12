Fernando Ortiz por falta de refuerzos en Colo Colo: "La directiva está haciendo un trabajo específico"

Colo Colo emprendió rumbo a Colombia para dar inicio a sus trabajos de intertemporada y el viaje de la delegación estuvo marcado por la atención sobre la conformación del plantel, un aspecto sobre el cual el director técnico, Fernando Ortiz, optó por transmitir tranquilidad pese a la ausencia de incorporaciones hasta la fecha.

En el periodo de transferencias han surgido diversas opciones para reforzar al equipo, destacando nombres como el del arquero uruguayo Santiago Mele, el mediocampista Diego Valdés y el atacante Jordhy Thompson. No obstante, por el momento ninguna de estas alternativas se encuentra cerca de sellar su llegada al Estadio Monumental.

Al respecto, Ortiz evitó dramatizar con la lentitud en los fichajes y respaldó la labor que realiza la dirigencia de Blanco y Negro.

"La directiva y el presidente están trabajando en lo que hablamos semanas anteriores y, como lo dije, hablar de más perjudica la negociación. Yo estoy tranquilo, ellos están haciendo un trabajo excepcional, hay que ser pacientes", señaló el estratega antes de embarcar.

En esa misma línea, el entrenador de los albos recordó los plazos del mercado de pases y las dificultades que implica negociar bajo el nombre de la institución.

"El libro de pases abrió hace diez días y termina a mediados de agosto. Cada vez que intercede un club tan grande como Colo Colo, el jugador se encarece aún más. Jaime Pizarro, Daniel Morón y Aníbal Mosa están haciendo un trabajo muy específico y eso me da una tranquilidad absoluta", complementó.

En el plano estrictamente deportivo, Colo Colo afinará los detalles de su preparación en suelo cafetalero, donde tiene programado un partido amistoso frente a Millonarios, fijado para este sábado 18 de julio en el Estadio El Campín de Bogotá.