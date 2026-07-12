Presidente Kast: Tragedia en Viña del Mar enluta a todo el país

El Presidente José Antonio Kast condenó el atropello masivo ocurrido este domingo en la feria Caupolicán de Viña del Mar, que dejó un saldo de seis muertos y siete heridos, asegurando que el aparato estatal ya trabaja para esclarecer la culpabilidad del funcionario de la Armada detenido en el lugar.

A través de su cuenta de X, el Mandatario afirmó que "la tragedia ocurrida en Viña del Mar enluta a todo el país. Expreso mis condolencias a las familias de las víctimas y mi apoyo a quienes resultaron heridos".

"Todas las instituciones del Estado están trabajando para atender a los afectados y establecer con total claridad las responsabilidades de este doloroso hecho", detalló el jefe de Estado.

Detalles del siniestro en la feria Caupolicán

El hecho se registró pasadas las 09:00 horas en el sector de avenida Alessandri. Según los antecedentes policiales, un vehículo particular ingresó al recinto ferial en sentido contrario, perdiendo el control e impactando directamente contra los puestos comerciales.

El conductor arrolló a un total de 13 personas antes de ser capturado por efectivos de Carabineros, quienes iniciaron las diligencias para determinar si hubo consumo de alcohol o fallas mecánicas.

Al lugar de la emergencia acudió personal de Bomberos y el SAMU para estabilizar a los heridos. Pese a la magnitud del impacto y la cifra de fallecidos, los equipos de emergencia confirmaron que ninguno de los siete sobrevivientes lesionados se encuentra en riesgo vital.

El suceso ocurrió pasadas las 09.00 horas cuando el coche ingresó contra el sentido del tránsito. (FOTO: ATON)

Cero alcohol y drogas: La tesis del "cuasidelito"

A pesar de la magnitud del impacto, las primeras pericias científicas descartaron el consumo de sustancias por parte del conductor.

El fiscal Walter Wenzel detalló que las pruebas de intoxilyzer y los exámenes de en sangre arrojaron "0,0 en cuanto a la graduación alcohólica y preliminarmente cero en drogas".

Debido a esto, la fiscalía apunta inicialmente a una conducción imprudente bajo condiciones climáticas adversas.

Sobre la calificación jurídica, Wenzel explicó que, "con la información que mantengo ahora, sería una conducción imprudente, es decir, un cuasidelito con una serie de resultados de personas fallecidas y lesionadas".

El conductor arrojó resultados negativos en los exámenes de alcohol y drogas realizados por peritos. (FOTO: ATON)

"El vehículo se detuvo, pero pudo haber ingresado incluso dentro de la feria; quizá estaríamos lamentando mayores consecuencias", señaló el persecutor, que también advirtió dificultades en la identificación de los fallecidos.

"Por una confusión respecto de documentos que se encontraban en el lugar revueltos, producto de la violencia del impacto, el Servicio Médico Legal las toma como NN, pero se van a identificar a la brevedad", puntualizó.

Confirmación de la Armada y medidas administrativas

A través de un comunicado oficial, la Armada confirmó que el autor del atropello múltiple es un miembro activo de sus filas.

La institución detalló que "un integrante de la Institución, quien se encontraba fuera de servicio y conducía un vehículo particular, se vio involucrado en un grave accidente de tránsito ocurrido en avenida 24 Norte de Viña del Mar".

Junto con lamentar la "irreparable pérdida de vidas humanas ocasionada por esta tragedia", la rama castrense anunció que se ha puesto a total disposición de la justicia ordinaria.

"La institución ha prestado toda la colaboración requerida por el Ministerio Público y las policías para contribuir al esclarecimiento de las circunstancias del accidente. Asimismo, ha dispuesto la instrucción de los procedimientos administrativos internos que correspondan, de conformidad con la normativa vigente", sentenciaron desde la entidad naval.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, ratificó que el imputado es un cabo de la Infantería de Marina que se encontraba fuera de servicio, dando cuenta también que "incluso hay una persona que también es funcionario de la Armada que está fallecida, que trabajaba en el Hospital Naval".

El conductor permanece detenido a la espera de su formalización.