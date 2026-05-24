Fernando Ortiz valoró la victoria ante la UC: Se ganó un clásico y seguimos estando ahí arriba

Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, analizó con satisfacción la victoria 1-2 sobre Universidad Católica en su primera visita oficial al Claro Arena, triunfo que le permitió consolidarse en lo más alto de la tabla con 30 unidades y estirar a ocho puntos su ventaja sobre su perseguidor.

"Nos llevamos tres puntos para nuestra casa más que importantes. Si bien en los clásicos no tuve la fortuna de poder sacar una victoria y esta fue la primera, pero todos los partidos quiero ganar", argumentó el "Tano".

Seguido a ello, puntualizó: "En el transcurso de los primeros minutos veíamos que Arturo (Vidal) estaba muy expuesto, que en varias ocasiones nos generaron situaciones de riesgo. Al cambiar un sistema le dimos un poquito más de seguridad con la libertad de Diego (Ulloa) y resultó".

"Nos despegamos un poquito más, pero no indica nada y no es parámetro de nada. Todavía queda un largo camino por recorrer. Enfrentamos también a un gran rival ahora como es La Serena el próximo sábado", complementó.

Finalmente, Ortiz dedicó un mensaje a la hinchada: "Que disfruten. Se ganó un clásico. Seguimos estando ahí arriba".