Fernando Ortiz y el empate de Colo Colo: "Somos seres humanos, podemos tener un bajón"

Fernando Ortiz, director técnico de Colo Colo, analizó el empate 1-1 frente a Deportes Concepción por la fecha 23 de la Liga de Primera y le restó dramatismo a la reducción de su ventaja en la cima de la antes del receso en la Liga de Primera.

"Viendo el partido quizás puedo cambiar el enfoque, pero se sumó. Al no tener la claridad suficiente en los lugares indicados y ante los pequeños detalles, se sumó. A dar vuelta rápido la página y ya enfocarnos en lo que sigue", expuso anticipando el cruce ante Audax Italiano por Copa Chile el 22 de septiembre en La Florida.

Seguido a ello, Ortiz se refirió al planteamiento defensivo del rival diciendo: "El problema es de nosotros. Es algo histórico que todos los equipos vienen a nuestra casa y suceda lo mismo. Al rival, felicitarlo, es una idea de trabajo, le funciona, pero el problema somos nosotros".

Con 54 unidades y manteniendo una distancia de 12 puntos sobre sus más cercanos perseguidores, Ortiz fue consultado por una posibilidad de coronarse tras el receso: "No soy de mirar hacia adelante. El partido más importante fue este y no lo pudimos sacar"

"Con respecto a los juegos (perdidos), somos seres humanos, podemos tener un bajón anímico. Lo importante es que ellos lo puedan ver, visualizar y corregir", cerró.