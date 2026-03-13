Fernando Ortiz y la búsqueda de una mejor versión del equipo: "Siempre hay algo por corregir"

En la antesala de un nuevo desafío por la Liga de Primera ante Huachipato, el director técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, tomó la palabra en el Estadio Monumental para analizar el presente futbolístico de su equipo y asumió con autocrítica que el equipo aún tiene margen para crecer en el torneo más allá de que son líderes.

"Siempre hay algo para corregir y mejorar para encontrar una mejor versión. No me gusta poner una fecha, sí trabajamos día a día para seguir mejorando", remarcó el estratega.

En esa misma línea, el DT se refirió al liderado del equipo, aunque evitó el triunfalismo: "Si bien hubo resultados que no queríamos, estamos en una posición que no significa nada porque esto recién comienza, lo más importante es la predisposición de los jugadores para entrenar las distintas variantes que tenemos para Colo Colo", expresó.

El técnico albo insistió en la necesidad de elevar el nivel de juego para deleitar a los hinchas. "Nos queda seguir creciendo, no me pongo un límite. Trabajamos para que cada partido sea más atractivo, sabiendo que hubo duelos que no fueron tan buenos en lo deportivo. Lo importante es analizar, corregir y así el equipo irá mejorando para mantenerse en los primeros puestos", añadió.

Durante la conferencia, el entrenador también tuvo palabras para el reciente exabrupto de Javier Correa, dando el tema por superado. "Lo importante es que supo que estuvo mal, pidió disculpas, 'pasado-pisado', y pienso para adelante", señaló, destacando que la pelea por el puesto en la delantera "es sana".

Finalmente, proyectó el compromiso de este lunes haciendo énfasis en su filosofía de ir paso a paso. "No me visualizo más allá de mañana. Voy día a día y analizo al rival de turno. Si bien ellos no pasan un buen momento, es un equipo que tiene una idea de juego bien marcada. En casa trataremos de hacer valer nuestra localía, sin faltar el respeto, porque tienen buenos jugadores con un sistema muy mecanizado", cerró.