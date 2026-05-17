Fernando Ortiz y la goleada de Colo Colo: Nos merecíamos un resultado de esta manera

Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, atendió muy satisfecho a los medios reunidos después del abultado 6-2 sobre Ñublense en el Monumental, puntualizando en los detalles que le hicieron sacar diferencias en la cima de la tabla durante la fecha 12 de la Liga de Primera.

"Felicité de nuevo a los jugadores al terminar el partido. Nos merecíamos un resultado de esta manera porque al fin pudimos concretar todas las ocasiones que pudimos crear", comenzó valorando el "Tano".

Posterior a ello, precisó: "Lo de 'Javi' (Correa) fue particular porque ha participado en los goles anteriores y yo le dije que se quede tranquilo, que una iba a tener. Es un desahogo, porque a veces creamos millones de jugadas y situaciones y no las podemos convertir".

"El día de mañana y ahí después de ahí empezaremos a pensar en un clásico (con Universidad Católica) en una cancha difícil. Si bien ellos están en una copa internacional, veremos qué es lo que presenta, pero me enfoco más en nosotros", cerró.