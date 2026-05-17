Resumen: Colo Colo afirmó su liderato con una goleada y Huachipato es su nuevo escolta

Este fin de semana se disputó la fecha 12 de la Liga de Primera 2026, que quedó marcada por una contundente goleada de Colo Colo, que afirmó su liderato; el alza de Huachipato, que se convirtió en nuevo escolta; una accidentada victoria de la UC, que lamentó una lesión de su capitán; y la derrota de la U, que lleva 10 años sin ganar en El Salvador.

Colo Colo, líder exclusivo del torneo, pudo tomar distancia en la tabla gracias al tropiezo que tuvo Deportes Limache con los Cruzados. Sabiendo que tenían esa oportunidad para escaparse, los albos mostraron ante Ñublense su mejor cara en lo que va del año, y se redimieron del traspié que sufrieron a mediados de semana en la Copa de la Liga, cuando perdieron con Coquimbo Unido.

El equipo de Fernando Ortiz impuso sus condiciones en el Monumental y celebró con un categórico 6-2. Las figuras fueron Leandro Hernández, Javier Correa y Arturo Vidal, quien marcó un autogol, pero se repuso con un formidable zurdazo desde fuera del área.

El "Cacique" quedó con 27 puntos, cinco más que Huachipato, su nuevo escolta. Los acereros treparon gracias a una remontada por 3-1 en Talcahuano, un resultado que dejó a los cementeros en el penúltimo puesto.

Limache, en cambio, quedó estancado en el tercer puesto, con 21 unidades, uno más que Universidad Católica. Los "Tomateros" perdieron por 0-2 ante la Franja en Quillota, en un partido que fue empañado por una grave lesión que sufrió Fernando Zampedri.

El capitán de los Cruzados recibió un fuerte golpe en el rostro, sufriendo una fractura nasal, teniendo que ser retirado en ambulancia del estadio.

Pese estar en duda para el desafío internacional de Católica el jueves 21 de mayo ante Barcelona de Guayaquil en la Copa Libertadores, y para el clásico con el líder Colo Colo el domingo 24 en el Claro Arena, el delantero fue a entrenar este domingo, despertando la ilusión de su equipo.

La U, por su parte, perdió en su visita a Cobresal. El equipo de Fernando Gago no encontró respuesta ante los dirigidos por Gustavo Huerta, que festejaron con un espectacular golazo, uno de los mejores del año en el fútbol chileno, anotado por Steffan Pino. El espigado delantero impactó con un potente tiro libre, imposible de atajar para Gabriel Castellón.

Con la derrota, los azules también estiraron una preocupante mala racha: Llevan 10 años sin ganar a Cobresal en el recinto minero.

Otro que celebró fue el campeón defensor del título, el campeón Coquimbo Unido, con un sólido 3-0 a Audax Italiano. Los piratas marchan en el quinto puesto, con 19 positivos, igualados con O'Higgins, que perdió de forma sorpresiva ante Universidad de Concepción.

El que dio un gran salto en la tabla fue Everton, que venció por 0-2 al colista Deportes Concepción en el cierre de la fecha.

También tuvo un respiro enorme Palestino, con una goleada por 5-1 a Deportes La Serena en Santa Laura.

Los granates firmaron su tercer partido al hilo sin ganar, quedando muy cuestionada la labor del técnico Felipe Gutiérrez.

La Liga de Primera continuará con el desarrollo de la fecha 13 a partir del 22 de mayo, en un fin de semana que tendrá como duelo estelar el choque entre la UC y Colo Colo en el Claro Arena. Sin embargo, un partido quedará pendiente hasta el 18 de junio, debido a la reprogramación del choque entre la U y O'Higgins, debido a los compromisos internaciones del elenco de Rancagua.

Resultados de la fecha 13

Viernes 15 de mayo

Coquimbo Unido 3-0 Audax Italiano. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

1-0: 30' Guido Vadalá (COQ); 2-0: 45+2' Nicolás Johansen (COQ); 3-0: 86' Sebastián Galani (COQ)

Palestino 5-1 Deportes La Serena. Estadio Santa Laura.

1-0: 6' Bryan Carrasco (PAL); 2-0: 23' Francisco Montes (PAL); 3-0: 39' Nelson Da Silva (PAL); 4-0: 75' César Munder (PAL); 5-0: 83' Jason León (PAL); 5-1: 86' Angelo Henríquez (SER)

Sábado 16 de mayo

O'Higgins 0-1 Universidad de Concepción. Estadio El Teniente.

0-1: 26' Cecilio Waterman (UDC)

Deportes Limache 0-2 Universidad Católica. Estadio "Lucio Fariña Fernández". Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

0-1: 6' Fernando Zampedri (UC); 0-2: 38' Juan Francisco Rossel (UC)

Domingo 17 de mayo

Huachipato 3-1 Unión La Calera. Estadio Huachipato.

0-1: 14' Bayron Oyarzo (ULC); 1-1: 46' Maicol León (HUA); 2-1: 71' Lionel Altamirano (HUA); 3-1: 90+9' Guillermo Guaiquil (HUA)

Cobresal 1-0 Universidad de Chile. Estadio El Cobre. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

1-0: 76' Steffan Pino (COB)

Colo Colo 6-2 Ñublense. Estadio Monumental. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

1-0: 13' Leandro Hernández (CC); 2-0: 30' Joaquín Sosa (CC); 2-1: 35' Diego Sanhueza (ÑUB); 3-1: 47' Javier Correa (CC); 3-2: 50' Arturo Vidal, en contra (ÑUB); 4-2: 57' Arturo Vidal (CC); 5-2: 62' Javier Correa, de penal (CC); 6-2: 76' Lautaro Pastrán (CC)

Deportes Concepción 0-2 Everton. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

0-1: 58' Santiago Londoño (EVE); 0-2: 76' Braian Martínez (EVE)

Tabla de posiciones

1. Colo Colo - 27 puntos (+11 goles a favor)

2. Huachipato - 22 puntos (+6)

3. Deportes Limache - 21 puntos (+12)

4. Universidad Católica - 20 puntos (+9)

5. Coquimbo Unido - 19 puntos (+3)

6. O'Higgins - 19 puntos (0)

7. Everton - 18 puntos (+4)

8. Universidad de Chile - 17 puntos (+4)

9. Palestino - 17 puntos (0)

10. Ñublense - 17 puntos (-2)

11. Universidad de Concepción - 17 puntos (-9)

12. Deportes La Serena - 14 puntos (-5)

13. Cobresal - 13 puntos (-5)

14. Audax Italiano - 11 puntos (-4)

15. Unión La Calera - 10 puntos (-13)

16. Deportes Concepción - 8 puntos (-11)

Tabla de goleadores

Fernando Zampedri (Universidad Católica) - 12 goles

Daniel Castro (Deportes Limache) - 8 goles

Sebastián Sáez (Unión La Calera) - 7 goles

Javier Correa (Colo Colo) - 6 goles

Justo Giani (Universidad Católica) - 6 goles

Nelson Da Silva (Palestino) - 6 goles

Steffan Pino (Cobresal) - 5 goles

Jeisson Vargas (La Serena) - 5 goles

Maximiliano Romero (Colo Colo) - 5 goles

Programación fecha 13

Viernes 22 de mayo

Everton vs. Coquimbo Unido. 20:00 horas. Estadio Sausalito

Sábado 23 de mayo

Audax Italiano vs. Cobresal. 12:30 horas . Estadio Bicentenario de La Florida

. Estadio Bicentenario de La Florida Ñublense vs. U. de Concepción. 15:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

Estadio "Nelson Oyarzún" Unión La Calera vs. Palestino. 20:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

Domingo 24 de mayo

Deportes Concepción vs. Huachipato. 12:30 horas . Estadio "Ester Roa"

. Estadio "Ester Roa" Deportes La Serena vs. Deportes Limache. 15:00 horas . Estadio La Portada

. Estadio La Portada Universidad Católica vs. Colo Colo. 18:00 horas. Claro Arena

Jueves 18 de junio

Universidad de Chile vs. O'Higgins. 20:00 horas. Estadio Nacional

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.

d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.

Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.