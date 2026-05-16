Ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad, tras ser atropelladas por un vehículo que circulaba a gran velocidad e impactó a varios peatones en el centro de Módena, en el norte de Italia. El conductor intentó escapar de la escena sin éxito, e incluso trató de apuñalar a una persona que lo retuvo antes de que llegara la policía.

Las víctimas son cinco mujeres y tres hombres, y entre ellos, dos mujeres de 53 y 69 años ingresaron en estado grave al hospital de Baggiovara, así como un hombre de 69 años menos grave. En tanto, al Hospital Maggiore de Bolonia llegaron en condición crítica una mujer de 55 años y otro hombre, también grave, de 52.

Medios identificaron al responsable del incidente como Salim El Koudri de 31 años, un ciudadano italiano de segunda generación cuya familia es de origen marroquí, sin antecedentes penales y con un título en economía.

"Necesitamos comprender la naturaleza del suceso, pero es un acto trágico. Estoy profundamente consternado. Sea cual sea su naturaleza, es un hecho muy grave. Si se tratara de un atentado, sería aún más grave", expresó el alcalde de Módena, Massimo Mezzetti.

A la espera de conocer si el detenido manejaba bajo los efectos del alcohol o alguna droga, testigos descartan que se haya tratado de un accidente, pues el vehículo circulaba a más de 100 kilómetros por hora.

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