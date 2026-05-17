Colo Colo aplastó con seis goles a Ñublense y tomó distancia en la cima de la Liga

Colo Colo consiguió su primera goleada en la era del técnico Fernando Ortiz, ya que el Monumental fue testigo de un abultado 6-2 ante Ñublense que le permitió tomar distancias en el liderato de la Liga de Primera durante la duodécima fecha, sacándole cinco puntos a su más cercano perseguidor.

El compromiso comenzó con un "Cacique" asfixiante. Leandro Hernández (13') abrió la cuenta tras un error en la salida de Nicola Pérez, y posteriormente Joaquín Sosa (30') estiró las cifras tras una jugada preparada. Tras esto, la visita descontó con un cabezazo de Diego Sanhueza (35').

Aunque el encuentro pareció quedarse con un resultado estrecho, el complemento trajó la fiesta de goles. Javier Correa (47') y un infortunio de Arturo Vidal (50') en contra movieron el tablero a un 3-2 aún favorable para los "albos".

Sin embargo, el "Rey" tuvo una revancha inmediata y se reivindicó con un zapatazo de media distancia (57'). Poco después, Correa (62') selló su doblete de penal, mientras que Lautaro Pastrán (76') ingresó sobre el final para sellar el definitivo 6-2.

Con este resultado, Colo Colo alcanzó las 27 unidades en la cima y estiró su ventaja a cinco unidades sobre Huachipato antes de visitar el Claro Arena el 24 de mayo para su partido frente a Universidad Católica.

En tanto, los chillanejos son novenos con 17 puntos y dejaron de ser uno de los equipos con menos tantos en contra. Ahora deberán reponerse en la siguiente jornada frente a Universidad de Concepción en su recinto el 23 de dicho mes.

Ficha de Colo Colo vs. Ñublense