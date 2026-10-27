Filtran inédito color que lucirá la tercera camiseta de Colo Colo para 2027

Una llamativa sorpresa recibirán los hinchas de Colo Colo luego de que el portal especializado en indumentaria deportiva Footy Headlines filtrara la camiseta que usará el cuadro albo como tercera equipación.

Según la publicación, la marca alemana Adidas prepara un diseño rupturista con un color jamás visto en la institución.

De acuerdo con la filtración dada a conocer por el citado medio, el tono protagonista de la equipación será el morado, color que se ocuparía por primera vez como base de una camiseta oficial en toda la historia del "Cacique" desde su fundación en 1925.

Si bien la marca alemana aún no ha entregado la totalidad de los detalles técnicos del diseño definitivo, se proyecta que la casaquilla incorpore detalles en blanco u otros tonos claros para generar contraste en las tradicionales tres franjas de los hombros, los logotipos de los patrocinadores y el escudo del club.

De esta manera, el conjunto de Macul se sumaría a la tendencia de los clubes internacionales de utilizar su tercer uniforme para apostar por colores llamativos y alejados de sus registros tradicionales, como lo han sido históricamente el blanco, el negro y el rojo en el caso del elenco popular.