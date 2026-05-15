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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

"Fuerza Julián": Colo Colo se unió a campaña para joven que necesita millonario tratamiento

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Cacique" aportará camisetas usadas en cancha para ser subastadas.

 Rodrigo Gómez (@RodrigoGomezF) / Cooperativa Deportes
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Este viernes, Colo Colo anunció su adhesión a la campaña solidaria en ayuda a Julián Carvajal, joven de 17 años que requiere 3.500 millones de pesos para costear su tratamiento por Distrofia Muscular de Duchenne.

La familia de Julián ha recorrido el país con su llamado de colaboración, siendo la millonaria meta y la terapia Elevidys en Estados Unidos su única opción ante el avance de la enfermedad.

El "Cacique" cooperará con el joven e hincha albo mediante el uso camisetas con el lema "Fuerza Julián" en su partido ante Ñublense este domingo 17 de mayo, que luego serán subastadas para recaudar fondos.

"Estas camisetas que se van usando se convierten en íconos. Es la camiseta con la que vamos a jugar el día domingo, la van a ver 10 millones de personas. Es la manera de Colo Colo de hacerse parte de la solución y poder ayudar", indicó Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

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