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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Gedeón Díaz firmó su primer contrato profesional con Colo Colo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El joven canterano de 18 años aseguró su vínculo tras sus buenas presentaciones en Copa Chile.

Gedeón Díaz firmó su primer contrato profesional con Colo Colo
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Gedeón Díaz, joven canterano de Colo Colo, firmó este viernes su primer contrato profesional con los albos, asegurando su vínculo en el Monumental tras sus buenas presentaciones en la Copa Chile.

Díaz, de 18 años, estuvo acompañado por su familia en este importante paso en su carrera, y firmó el contrato junto a Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo, y Jaime Pizarro, director de Blanco y Negro.

"¡Que este sea el comienzo de una gran historia defendiendo estos colores!", publicó el club en sus redes sociales.

Gedeón Díaz debutó con Colo Colo en la Copa Chile, en la llave ante Audax Italiano y tuvo un rol clave en el duelo de vuelta, ya que anotó el gol de la clasificación a cuartos de final.

También estuvo en la ida ante Puerto Montt y en los 45 minutos que se jugaron de la revancha en el Monumental, duelo que fue suspendido por la lluvia que afectó a la cancha.

El presente de Díaz es positivo y de hecho, se perfila como titular para la visita de Colo Colo a Coquimbo este fin de semana.

El partido está programado para el domingo a las 15:00 horas (18:00 GMT) en el "Francisco Sánchez Rumoroso" y lo podrás seguir en nuestras plataformas.

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