Maureira vuelve a la titularidad: La formación de Colo Colo para la visita a Coquimbo Unido
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Esta es la formación que preparó Fernando Ortiz en Colo Colo para la visita a Coquimbo Unido, en la fecha 24 de la Liga de Primera, programado para el domingo a las 15:00 horas.
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