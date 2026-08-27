Gianni Infantino reaccionó al debut de Vozinha en Colo Colo

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, estuvo atento al debut de Vozinha en Colo Colo y reaccionó con una publicación en sus redes sociales.

El cuestionado dirigente compartió en sus historias de Instagram una publicación de Colo Colo, en donde aparece el arquero de Cabo Verde celebrando tras su estreno, en el triunfo ante Unión Española en la Copa Chile.

En la publicación, Infantino etiquetó la cuenta de Vozinha y le dedicó un emoji de un aplauso.

Infantino, durante la Copa del Mundo en Norteamérica, también vivió el fervor por Vozinha y tuvo una fotografía junto al mediático portero.