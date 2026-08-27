Exministra Delpiano: Debemos estar vigilantes del tema fronterizo con Argentina

La exministra de Defensa Adriana Delpiano (PPD) llamó a "estar vigilantes" con el tema fronterizo con Argentina tras la polémica declaración del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea trasandina, Gustavo Valverde, quien instó a mantener presencia en esa zona austral por su carácter estratégico, calificándola como "llave bioceánica Atlántico-Pacífico".

En conversación con Lo Que Queda del Día, la exsecretaria de Estado destacó que la Cancillería trasandina haya reafirmado la soberanía chilena del Estrecho de Magallanes tras una protesta del Gobierno, pero puso énfasis en un decreto trasandino que fue publicado por el expresidente Alberto Fernández.

"Está muy bien lo que respondió Argentina a las horas de que se hizo la protesta, porque nos deja un instrumento muy importante para invalidar un decreto que se estableció en el periodo del presidente Fernández, en el cual se señalaba de que el Estrecho tenía como una especie de corresponsabilidad tanto Argentina como Chile, un lado para uno, el otro lado para el otro, y eso nunca ha sido así ni nunca ha estado en ningún tratado", aseveró.

"Lo único que dicen los tratados es que esto es chileno, pero hay libre tránsito por las aguas de cualquier barco que necesite, cualquier buque que necesite pasar por ahí. El exembajador (José Antonio) Viera-Gallo trabajó mucho para lograr que se anulara ese decreto", complementó.

Para Delpiano, "es muy importante que Chile ponga atención a que ese decreto se derogue, como se comprometió en el pasado, más allá de todos estos documentos en que sí se reafirma la soberanía chilena sobre el Estrecho. Hay que lograr que se derogue y no tener ese punto negro ahí en la relación".

"Es un tema que tenemos que estar vigilantes de una cosa que está flotando todavía por ahí y que hay que terminarla. Eso es lo que yo dije y se lo dije al ministro (de Defensa, Fernando) Barros cuando se hizo el traspaso (de mando), en marzo", concluyó.