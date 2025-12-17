Godoy Cruz dio portazo a un eventual retorno de Salomón Rodríguez

La teleserie sobre el futuro de Salomón Rodríguez sumó un nuevo capítulo y esta vez desde Argentina llegó una respuesta lapidaria. Colo Colo busca una salida para el delantero, quien no colmó las expectativas en Macul, pero la opción de un retorno a Godoy Cruz fue descartada de plano por la dirigencia mendocina.

En conversación con Cooperativa Deportes, el presidente del "Tomba", José Mansur, fue consultado sobre la posibilidad de recibir de vuelta al atacante uruguayo. Su respuesta no dejó dudas: "¿Hay alguna posibilidad? No, no. Colo Colo me tiene que pagar a mí, es lo único que necesito, nada más, así que no tengo idea", lanzó el directivo.

El timonel del cuadro trasandino explicó que, lejos de pensar en repatriarlo, su preocupación está en el cumplimiento de los compromisos económicos pactados en la venta del pase.

"Tiene una cuota vencida que no la ha pagado", reveló Mansur sobre la deuda que mantiene Blanco y Negro, aclarando que se trata de la cuota final del traspaso. Respecto a darle una nueva oportunidad deportiva a Rodríguez en Mendoza, el dirigente fue enfático al señalar que es un "ciclo cerrado".

Salomón Rodríguez llegó al "Cacique" como una apuesta importante, respaldada por un contrato oneroso que hoy complica a las finanzas del club chileno, dado su bajo rendimiento. Con la puerta de Godoy Cruz cerrada, Colo Colo deberá seguir buscando fórmulas para desprenderse del jugador antes del cierre del libro de pases.