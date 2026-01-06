Gran problema para Colo Colo: Marcos Bolados sufrió grave lesión y estará varios meses de baja

Colo Colo tuvo una mala noticia durante la noche de este martes, ya que el delantero Marcos Bolados sufrió una grave lesión y estará varios meses fuera de las canchas.

Según informó La Tercera, el delantero de 29 años sufrió una rotura de ligamentos en una de sus rodillas, por lo que deberá someterse a cirugía y al respectivo proceso de rehabilitación.

Bolados no estaba en los planes del técnico Fernando Ortiz y el club había abierto la puerta de salida, considerando que habían cuatro equipos interesados en su fichaje: Everton, Audax Italiano, Palestino y O'Higgins.

Sin embargo, el citado medio indicó que esta lesión alteró todos los planes en Colo Colo, y el futbolista antofagastino tendrá que seguir en el Monumental para su recuperación.