Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.0°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Gran problema para Colo Colo: Marcos Bolados sufrió grave lesión y estará varios meses de baja

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La lesión alteró los planes del "Cacique" de dejar partir al jugador.

Gran problema para Colo Colo: Marcos Bolados sufrió grave lesión y estará varios meses de baja
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Colo Colo tuvo una mala noticia durante la noche de este martes, ya que el delantero Marcos Bolados sufrió una grave lesión y estará varios meses fuera de las canchas.

Según informó La Tercera, el delantero de 29 años sufrió una rotura de ligamentos en una de sus rodillas, por lo que deberá someterse a cirugía y al respectivo proceso de rehabilitación.

Bolados no estaba en los planes del técnico Fernando Ortiz y el club había abierto la puerta de salida, considerando que habían cuatro equipos interesados en su fichaje: Everton, Audax Italiano, Palestino y O'Higgins.

Sin embargo, el citado medio indicó que esta lesión alteró todos los planes en Colo Colo, y el futbolista antofagastino tendrá que seguir en el Monumental para su recuperación.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada