Gustavo Gatica dedicó emotivo discurso a Mirko Jozic: Nos sentimos orgullosos por la Libertadores

El diputado Gustavo Gatica participó este jueves en el homenaje a Mirko Jozic en el exCongreso Nacional y dedicó un emotivo discurso al entrenador croata, manifestando su orgullo por el título de la Copa Libertadores que logró con Colo Colo en 1991.

"No me sentía a la altura. Qué podía decir yo, si ni siquiera estaba vivo. Y es cierto, a mí me lo contaron, mi papá me contó de ese técnico extranjero que llegó a dirigir Colo Colo, me contó de ese gol imposible de Barti a Boca en la semifinal, y me contó de ese estadio lleno en la final, de ese 5 de junio de 1991 en que nos convertimos en campeones de América", expresó Gatica.

El parlamentario, de 28 años, remarcó que "yo no estaba vivo, y quizás muchos de los que están acá tampoco estaban vivos, pero eso es lo bonito de ser colocolinos, porque a pesar de no estar presentes, parece que todos tenemos el recuerdo de esa noche".

"Los recuerdos no solo se construyen cuando se ven, también se heredan de un padre a un niño, de generación a generación. Esa es la memoria histórica. Podemos emocionarnos con copas y goles que ocurrieron antes que nosotros naciéramos. El fútbol es un tejido social, que conecta a generaciones, me conecta a mí con ustedes que vivieron esa gesta histórica", explicó Gatica.

El diputado, quien perdió la vista durante el estallido social en 2019, también contó su última experiencia en un estadio, la goleada 5-1 a Audax Italiano el pasado 30 de agosto en el Monumental.

"Ahora me toca vivir el fútbol de forma distinta. Hace dos semanas estuve en el estadio nuevamente, viendo al Colo. Sin poder verlo con mis ojos, pero si sentirlo, sentir el bombo, como el estadio cambia cuando la pelota se acerca al arco, sentir los goles, que fueron cinco además", relató Gatica, desatando el aplauso de los presentes.

"No siempre el fútbol se ve con los ojos, a veces basta con escucharlo, con imaginarlo, basta con que me lo cuenten. Muchas gracias plantel, porque hay generaciones que nacimos después y nos sentimos orgullosos que nuestro equipo saliera campeón de la Copa Libertadores", cerró Gustavo Gatica.