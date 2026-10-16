Héctor Tapia y los jóvenes en Colo Colo: La sub 21 es prácticamente sub 18, aceleramos el proceso

Héctor Tapia, exdelantero y actual gerente del Fútbol Joven de Colo Colo, repasó lo que ha sido la aparición de varios juveniles en el primer equipo albo durante la presente temporada y destacó el trabajo en la formación de nuevos futbolistas en el Monumental.

"Hemos hecho nuestro trabajo. Lo llamamos un ecosistema, donde todos nos beneficiamos y hacemos un trabajo en base a las otras áreas. Todo empieza en la captación, después la preparación de los jugadores, en la maduración de ellos y ya la meta final, y la principal, que es llevar jugadores al primer equipo", dijo en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

"Hoy nuestra categoría final, que es la sub 21, es prácticamente la Sub 18. Podría bajar el 80 por ciento (de la sub 21) a jugar a la sub 18. Eso es un tema que implementamos en nuestras categorías, no solo en esa. La sub 18 tiene a cuatro o cinco de la sub 16, y así vamos tratando de acelerar el proceso", detalló.

"En esta sub 21, que es el grueso de los que han debutado, se pretende que no sean dos o tres (en el primer equipo), sino que sean más. Ya con cuatro jugadores es un golazo", sumó.

"En los que están en categorías más chicas es muy importante ver el desarrollo en todo sentido; futbolístico, mental físico, para tomar la decisión de poder promoverlo", sumó junto con destacar que en los albos buscan una "formación integral" para sus jugadores.

Respecto al vínculo con el DT Fernando Ortiz, Tapia indicó que "con el 'Tano' nos saludamos todos los días y hablamos de fútbol. Si tenemos que sentarnos a tomar un café, no tengo ningún problema. Voy yo a su oficina o él baja a la mía. Es una comunicación directa".

"Su cuerpo técnico habla con mi gente todos los días. Trabaja mucho con los jóvenes, constantemente. Casi a diario tenemos que parar un equipo para sus entrenamientos. De los cinco o seis días de la semana, serán uno o dos que no pide equipo para trabajar con gente joven", detalló.