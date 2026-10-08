Histórico libro "De David a 'Chamaco'" volverá a publicarse a 50 años de su edición original

Los periodistas Edgardo Marín y Julio Salviat reeditaron "De David a 'Chamaco'", histórico libro sobre Colo Colo y el fútbol chileno publicado originalmente en 1975, que regresará 50 años después con una versión revisada y actualizada.

El libro apareció por primera vez en 1975 con motivo del cincuentenario de Colo Colo y se transformó en uno de los trabajos pioneros de investigación documental, análisis y recopilación estadística sobre el fútbol chileno.

Marín y Salviat, quienes por entonces trabajaban en la revista Estadio, realizaron más de un año y medio de investigación en los archivos de la Biblioteca Nacional para reconstruir la historia del club y, a través de ella, parte importante de los primeros años del fútbol nacional.

"La investigación no era fácil. El club no tenía estadísticas ni por casualidad, ni tampoco la Asociación Central de Fútbol. Solo podía recurrirse a la Biblioteca Nacional y leer todo lo publicado en diarios y revistas de la época", recordó Marín.

Salviat también rememoró el esfuerzo que significó financiar la primera edición: "Para juntar la plata de la impresión y la distribución, el único recurso del que disponíamos eran nuestras citronetas: Las vendimos a los mejores postores y se hizo el negocio".

El trabajo tuvo una fuerte recepción desde su lanzamiento y vendió más de 10.000 ejemplares en menos de un mes. Aunque Colo Colo funciona como hilo conductor, "De David a 'Chamaco'" aborda también los primeros 40 años del fútbol profesional chileno, su etapa amateur, las transformaciones tácticas, los debates dirigenciales y el desarrollo de la selección chilena.

La nueva edición incorpora una revisión histórica y estadística con aportes del historiador Sebastián Salinas Gaete, autor del prólogo, y de investigadores especializados en la historia de Colo Colo, con el objetivo de corregir errores y precisar nombres y registros de partidos.

El relanzamiento será presentado este domingo 11 de octubre a las 12:00 horas en la Primavera del Libro, en el contexto del centenario de Colo Colo.