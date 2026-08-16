Iván Román debutó por Colo Colo en el amargo empate frente a O'Higgins

El defensor nacional Iván Román tuvo este domingo su estreno oficial con la camiseta de Colo Colo en el empate 2-2 ante O'Higgins, sellando su retorno al balompié criollo tras su estadía en el Atlético Mineiro de Brasil.

El zaguero de 20 años ingresó a la cancha en el minuto 83 en reemplazo de Leandro Hernández, participando en la fecha 19 de la Liga de Primera y viendo como a los "albos" se les escapó la victoria en el Monumental durante los descuentos.

El formado en Palestino recaló en el elenco de Macul para esta segunda rueda por expreso pedido del elenco brasileño, que buscaba darle continuidad competitiva con un préstamo por 18 meses sin opción de compra.