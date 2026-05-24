Javier Correa a la UC: Hay que aguantársela cuando te toca perder

El delantero argentino Javier Correa fue el héroe de Colo Colo en el triunfo 2-1 sobre Universidad Católica en el Claro Arena, luego de anotar el empate a los 41 minutos y el gol de la victoria a los 45', en un clásico que terminó con alta tensión entre ambos planteles.

Tras el 1-1 convertido por Correa se produjo una gresca entre jugadores, luego de un pelotazo de Vicente Bernedo a Leandro Hernández.

La molestia "cruzada" volvió a aparecer después del pitazo final, situación que el atacante "albo" abordó sin bajar el tono: "Si alguno lo tomó mal o pensó que estábamos cargando, nada, ellos cuando nos ganaron festejaron, nosotros no dijimos nada. Pero bueno, son folclore del fútbol, hay que aguantársela a veces cuando te toca perder", dijo a TNT Sports.

Correa también explicó lo ocurrido en el cierre y apuntó: "Grité que ganamos, pero se enojaron. Hay que ser caballero cuando uno pierde. A mí me ha tocado perder, me he ido en silencio a mi casa, no le he buscado pleito a nadie, porque eso es de hombre también, saber perder".

Sobre su presente goleador, el ariete sostuvo que está "tranquilo" y remarcó que en diciembre se verán "los frutos que se han cosechado durante el año".