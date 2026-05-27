Javier Correa interesa en uno de los grandes del fútbol peruano

El delantero Javier Correa vive por estos días un renacer con la camiseta de Colo Colo, aportando con varias actuaciones claves para sostener con 30 puntos a su equipo en lo más alto de la Liga de Primera.

Tras un arranque irregular y que le valió críticas por parte de la hinchada, el argentino logró afirmarse en el elenco que dirige Fernando Ortiz disputando 589 minutos repartidos en doce compromisos, periodo en el que aportó ocho goles y una asistencia.

Justo en medio de este gran presente con el cuadro popular, el diario Líbero de Perú reveló que la dirigencia de Alianza Lima tiene en carpeta al atacante de 34 años de cara al segundo semestre.

De todas maneras, en la publicación advirtieron que "por el momento, no se trata de una oferta formal por el jugador, sino de un interés en su perfil".

Además, indicaron que para prosperar con la operación, primero el conjunto aliancista debe liberar un cupo de extranjero. En lo inmediato, Correa trabaja para recuperarse en plenitud para estar disponible este sábado cuando Colo Colo visite a Deportes La Serena.