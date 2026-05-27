Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago10.0°
Humedad78%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Javier Correa interesa en uno de los grandes del fútbol peruano

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero viene de anotar un doblete ante Universidad Católica para aumentar la ventaja de Colo Colo en el liderato.

Javier Correa interesa en uno de los grandes del fútbol peruano
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero Javier Correa vive por estos días un renacer con la camiseta de Colo Colo, aportando con varias actuaciones claves para sostener con 30 puntos a su equipo en lo más alto de la Liga de Primera.

Tras un arranque irregular y que le valió críticas por parte de la hinchada, el argentino logró afirmarse en el elenco que dirige Fernando Ortiz disputando 589 minutos repartidos en doce compromisos, periodo en el que aportó ocho goles y una asistencia.

Justo en medio de este gran presente con el cuadro popular, el diario Líbero de Perú reveló que la dirigencia de Alianza Lima tiene en carpeta al atacante de 34 años de cara al segundo semestre.

De todas maneras, en la publicación advirtieron que "por el momento, no se trata de una oferta formal por el jugador, sino de un interés en su perfil".

Además, indicaron que para prosperar con la operación, primero el conjunto aliancista debe liberar un cupo de extranjero. En lo inmediato, Correa trabaja para recuperarse en plenitud para estar disponible este sábado cuando Colo Colo visite a Deportes La Serena.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada