Javier Correa volvió con gol y lanzó reclamo tras cumplir su castigo: "Les duele vernos bien"

Javier Correa volvió a jugar por Colo Colo después de cumplir su castigo y lo hizo marcando en el duelo frente a O'Higgins por la fecha 19 de la Liga de Primera, encuentro en el que anotó el 2-1 parcial para el cuadro "albo" en un partido que terminó igualado 2-2.

El delantero argentino había sido sancionado inicialmente con cuatro partidos por sus fuertes declaraciones contra el árbitro Nicolás Gamboa después de la derrota ante Huachipato por la Copa de la Liga. El juez denunció al atacante por el lenguaje utilizado en sus críticas y el Tribunal de Disciplina aplicó la suspensión, que debía cumplirse en el Campeonato Nacional.

Colo Colo apeló la resolución y la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina redujo el castigo de cuatro a tres encuentros. De esta manera, Correa quedó fuera ante Deportes Limache, Everton y Unión La Calera, y recuperó su habilitación precisamente para el compromiso contra O'Higgins.

Tras su regreso, y en conversación con TNT Sports, el goleador expresó su molestia por la sanción recibida y apuntó a una diferencia de criterio: "Quisieron tomar precedente de una persona, está bien. Espero que sea así. Vi que otro jugador le aplaudió, empujó al árbitro y le dieron una sola. Entonces la vara está distinta".

"Sabemos que somos Colo Colo. Les duele vernos acá, les duele vernos bien, entonces nos tratan de desestabilizar de alguna forma", agregó Correa al abordar el episodio que lo mantuvo durante tres jornadas fuera de las canchas.

El argentino también puso la mirada en el próximo desafío de los albos: "Se viene una semana linda de clásico. Estamos punteros, sabemos que todos se nos quieren acercar. La U nos viene persiguiendo ahí, así que va a ser lindo partido".