Javier Méndez: Colo Colo es un equipo grande y demanda mucha presión

El flamante defensor de Colo Colo, el uruguayo Javier Méndez, expresó su satisfacción por llegar al cuadro albo, y aseguró que tras su paso por Peñarol se siente preparado para asumir la presión que implica jugar en el cuadro albo.

"Sé que será muy lindo, porque Colo Colo es un equipo grande, que demanda mucha presión y creo que estoy preparado, porque vengo de otro equipo grande, donde asumí esa responsabilidad. Ahora hay que tratar de estar tranquilo, disfrutar con responsabilidad. Ojalá que sea positivo y podamos a lograr los objetivos que nos vayamos trazando", dijo Méndez en el Estadio Monumental.

Méndez expresó que "sinceramente cuando se me presentó la chance de venir, lo hablé con mi familia y decidimos venir. Sé a dónde vengo, como ustedes dijeron, son clubes similares. Vengo de un equipo grande a otro equipo grande y desde mi humilde lugar, me toca aportar para lograr los objetivos que nos tracemos durante el año".

"Allá en Peñarol me quedaba un año, y cuando surgió la oportunidad, el desafío era lindo. Sabía a lo que venía. Soy un jugador que no le gusta perder, que siempre está a disposición de los compañeros y del equipo", añadió.

"Hablé con el DT y me recibió de buena manera. Seguramente él me pedirá cosas, y yo estoy a disposición. Cuando yo era pequeño jugaba de volante, y después por una lesión de mi compañero, pasé atrás. Mientras esté para ayudar al equipo, bienvenido sea", complementó.