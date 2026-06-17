Jeyson Rojas: Podemos seguir mejorando, no debemos conformarnos

Tras el final de la primera rueda de la Liga de Primera, el defensa de Colo Colo Jeyson Rojas analizó el momento que atraviesa el "Cacique", que marcha puntero en la Liga de Primera con 36 puntos, a 10 de Universidad Católica, su más cercano perseguidor.

"Podemos seguir mejorando, seguir jugando de la misma forma o mejor, y siento que va por ahí que no debemos conformarnos", afirmó el lateral en conferencia de prensa al ser consultado por la ventaja que llevan en el torneo.

"Colo Colo tiene que ganar todos los partidos", señaló el futbolista, agregando que "nosotros no nos fijamos cuanto puntaje les sacamos de diferencia, nosotros vamos partido a partido a ganar y seguir sumando, seguir mejorando".

En cuanto a su desempeño durante la primera mitad del 2026, Rojas aseguró que "he mejorado muchísimo. He ido de menos a más, tomando más confianza, me ha ayudado mucho que el equipo está muy bien, me apoyan. Así que súper bien, contento con eso.

"Siento que he crecido muchísimo desde que me tocó debutar en un momento complicado para el club cuando empezaba recién a sumar mis primeros minutos. No es lo que espera uno como jugador pero hay que asumirlo, hacerse cargo y trabajar para mejorar. Siempre hay cosas que mejorar pero siento que puedo dar muchisimo más", agregó.

Al ser preguntado por las declaraciones de Arturo Vidal, en las que señaló que el equipo no necesitaba refuerzos, el defensa respondió.

"Todos sabemos como es Arturo, él lo dice desde lo espiritual, como es él. Esos son temas que nosotros no podemos meternos ahí, eso lo ve la dirigencia, estamos contentos. Nos queda seguir trabajando día a día, la competencia siempre es buena, pero estamos enfocando en seguir trabajando y seguir mejorando".

Finalmente, fue consultado por la sensación que tuvo al marcar su primer gol con la camiseta de Colo Colo en la victoria 3-0 ante Cobresal, a lo que Rojas aseguró que el sentimiento era de mucha alegría.

"Felicidad máxima, porque es el club de mis amores donde crecí. Nada más lindo que poder anotar con esta camiseta con el estadio lleno, con la gente apoyándonos y terminar de esa forma la primera rueda con un triunfo. Es lo más lindo que puede haber para un jugador, creo yo", finalizó el jugador.