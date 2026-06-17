Marcel advirtió sobre "riesgos extraordinarios" ante acusación constitucional contra Grau

El exministro de Hacienda Mario Marcel y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, comparecieron este miércoles ante la comisión parlamentaria que tramita la acusación constitucional contra Nicolás Grau, instancia en la que advirtieron sobre las implicancias técnicas y políticas del proceso.

En su intervención, Marcel calificó de "extraordinariamente riesgoso" el uso de este instrumento por discrepancias en proyecciones macroeconómicas, mientras que Gómez reveló que existe un sumario administrativo vigente para investigar las diferencias financieras detectadas en el primer Informe de Finanzas Públicas (IFP1).

Según explicó el exsecretario de Estado, "la acusación constitucional a un ministro de Hacienda por diferencias en proyecciones a mí me parece extraordinariamente riesgoso, porque en el futuro van a estar expuestos a mayores presiones de las habituales".

"Se va a entregar menos proyecciones, porque si cada proyección es un riesgo de una acusación constitucional, lo primero que voy a hacer es entregar menos información. Y, por supuesto, el riesgo de un mandato breve concluido con una acusación constitucional va a desalentar a profesionales calificados de servir al cargo de responsabilidad en el Ministerio de Hacienda", enfatizó Marcel.

Por su parte, el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, detalló que iniciaron "una investigación interna que no ha concluido. El formato que tiene esa investigación es un sumario. Hay un fiscal instructor que está haciendo una serie de entrevistas y está revisando el material que corresponde".

"Por lo tanto, no puedo hacer ninguna cosa diferente de decir: observamos esto y detectamos estas diferencias, y nos parecen relevantes como para haberlas mostrado en el IFP1", cerró la autoridad.