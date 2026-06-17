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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Adulta mayor fue asesinada cuando volvía de clase de zumba: menor se entregó confesando el crimen

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Las cámaras de seguridad y el testimonio de vecinos confirmaron que el agresor, de 16 años, aguardaba oculto en unos arbustos y huyó sin robarle ninguna pertenencia.

El imputado cuenta con antecedentes por otro homicidio, sumado a un diagnóstico médico por trastornos mentales.

Adulta mayor fue asesinada cuando volvía de clase de zumba: menor se entregó confesando el crimen
 ATON (referencial)

La mujer, una venezolana de 64 años, perdió la vida tras recibir al menos tres heridas cortopunzantes en la Villa El Abrazo.

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Una mujer de 64 años y de nacionalidad venezolana fue asesinada en la Villa El Abrazo de la comuna capitalina de Maipú.

El crimen ocurrió el martes por la noche, aproximadamente a las 21:00 horas, en la esquina de Zapallar con Abisinia, cuando la víctima regresaba de una clase de zumba en las cercanías de su casa y fue abordada por un sujeto que le propinó al menos tres heridas cortopunzantes.

Según informó el Ministerio Público, el imputado es un adolescente de 16 años que se entregó voluntariamente en una comisaría de Carabineros junto a su madre.

El menor, que confesó la autoría del crimen, ya poseía antecedentes por otro homicidio anterior y cuenta con un diagnóstico médico de trastornos mentales.

Un ataque directo; no un robo

El asesinato de la mujer conmocionó a los vecinos de la Villa El Abrazo.

Inicialmente, las autoridades barajaron la hipótesis de un robo con homicidio. Sin embargo, el registro de las cámaras de seguridad y el testimonio de quienes auxiliaron a la vícima descartaron el robo.

El atacante la esperaba oculto tras unos arbustos y le propinó las múltiples heridas cortopunzantes sin llevarse ninguna de sus pertenencias.

Testimonios

"Escuchamos gritos de una persona pidiendo ayuda. La señora ya estaba tirada en el piso con heridas en su cabeza y en su cuello. No le pudieron robar nada", detalló una de las testigos presenciales.

Por su parte, sus compañeras de zumba recordaron a la mujer como "alegre, cariñosa y carismática".

El adolescente permanece bajo custodia policial a la espera de su control de detención.

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