Jeyson Rojas y duelo ante O'Higgins: Colo Colo trabaja igual ante cualquier escenario

El defensor de Colo ColoJeyson Rojas abordó este miércoles la polémica generada por la programación del torneo local, donde su próximo rival, O’Higgins, debe enfrentar al cuadro "albo" en medio de su llave por la Copa Libertadores. El nacional descartó que exista una ventaja deportiva y enfatizó que la exigencia para el club es máxima independientemente del calendario.

“Siempre pasa esto cuando los equipos están compitiendo internacionalmente. Los equipos se preparan para estas situaciones, así que nosotros queremos ir a ganar ese partido. Trabajamos de la misma manera que lo hacemos para cada encuentro”, aseguró el futbolista formado en el Estadio Monumental en conferencia de prensa.

El canterano del "Cacique" explicó que el enfoque del cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz se centra en la mejora constante del funcionamiento colectivo. Según Rojas, las victorias obtenidas en los últimos minutos ante Everton y Unión La Calera son parte de un proceso de maduración de un plantel que sumó muchos nombres nuevos para esta temporada.

Respecto al desarrollo táctico en Macul, el zaguero destacó la importancia de la solidez defensiva para afrontar este tipo de compromisos. “Buscamos mucha seguridad atrás. Terminamos los dos últimos partidos con el arco en cero y buscamos eso: darle seguridad desde atrás a nuestros compañeros para que después los goles salgan”, puntualizó el deportista de 24 años.

Finalmente, Rojas valoró su presente personal tras regresar de su préstamo en Deportes La Serena, señalando que la experiencia acumulada le permitió ser una variante real para el primer equipo. Con esta mentalidad, Colo Colo prepara su visita a Rancagua buscando consolidarse en la parte alta de la tabla de posiciones.