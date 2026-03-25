Joaquín Sosa y el presente de Colo Colo: La idea es mantener el arco en cero y ganar como sea

Colo Colo regresó a la capital con la satisfacción de haber sumado tres puntos vitales en la Copa de la Liga ante Deportes Concepción y arribo a Pudahuel el defensor uruguayo Joaquín Sosa conversó con Cooperativa Deportes y entregó sus sensaciones tras la victoria, valorando el esfuerzo colectivo del equipo.

"Fueron tres puntos importantes que merecíamos por el trabajo que habíamos hecho. Estamos muy contentos de poder traer los tres puntos a Santiago", expresó el charrúa.

Respecto de su buen rendimiento en la última línea, Sosa expresó que "es trabajo día a día y sumar algo pequeño a lo que vengo haciendo. El hecho de que el equipo ande bien ayuda a mi rendimiento; vas agarrando más confianza".

Sobre los elogios de la fanaticada, que destaca su seguridad defensiva, Sosa mantuvo la humildad: "Trato de hacer mi trabajo de la mejor manera. Soy joven, pero tengo bastante experiencia y eso puede ayudar al equipo".

Uno de los puntos altos del equipo de Fernando Ortiz ha sido la dificultad que encuentran los rivales para marcarle. Para el uruguayo, esto no es producto de la casualidad.

"Lo trabajamos, es la idea. La consigna es que nos hagan menos goles y hacer todos los que se puedan. Es muy importante aguantar el cero en el arco y desde ahí formar todo lo que venga después en ataque", explicó.

Finalmente, Sosa se refirió a la evolución del juego colectivo tras el reciente empate que había dejado un gusto amargo en el plantel. "Partido tras partido se ve una mejora. Trabajamos para que cada encuentro sea algo diferente y jugar cada día mejor".

"Cuando no se puede jugar bien, hay que meter y ganar como sea. Sumar de a tres siempre es lo más importante", concluyó.

¿Cuándo juega Colo Colo nuevamente?

Colo Colo volverá a la cancha por la fecha 3 de la Copa de la Liga el próximo miércoles 1 de abril a las 18:00 horas.

Ese día el cuadro albo recibirá a Huachipato en el Estadio Monumental.