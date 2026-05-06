Johnny Herrera y el presente de Colo Colo: "Siempre que ha salido Vidal, el equipo se arregla"

El presente futbolístico de Colo Colo no pasó desapercibido para Johnny Herrera, quien en su rol de comentarista analizó los movimientos tácticos del cuadro albo, lanzando una crítica que apunta directamente a la presencia de Arturo Vidal en el esquema titular.

Al ser consultado por los puntos bajos del equipo de Macul, Herrera fue tajante: "Hay que ver dónde hay que hacer movimientos, y para mí la parte más débil que ha tenido Colo Colo en este minuto es en los delanteros o la parte defensiva", expresó en el programa "Todos Somos Técnicos", de TNT Sports.

Sin embargo, el análisis del otrora seleccionado nacional subió de tono al referirse al impacto de Vidal en el funcionamiento colectivo. "Para mí en todos los cambios, y siempre que ha salido Vidal, el equipo se arregla", lanzó.

Finalmente, el ídolo de Universidad de Chile cuestionó la insistencia del técnico Fernando Ortiz por utilizar una línea de tres centrales en ciertos pasajes, asegurando que los albos se ven mucho más sólidos con un dibujo tradicional.

"Tampoco hay que ser tan ciego para darse cuenta que Colo Colo está rindiendo mejor con cuatro en el fondo y no con tres", expresó.