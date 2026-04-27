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Juan Quiñones llegó al Mausoleo de Viejos Cracks de Colo Colo

Publicado: | Fuente: Rodrigo Gómez / Cooperativa Deportes
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Con un emotivo recibimiento, los restos de Juan Quiñones, uno de los fundadores de Colo Colo, fueron depositados en el Mausoleo de los Viejos Cracks del club en el Cementerio General.

Aníbal Mosa (presidente de Blanco y Negro) y Edmundo Valladares (presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo) lideraron el traslado del féretro, que anteriormente recibió un homenaje en el Estadio Monumental.

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