¿Jugará ante Ñublense? Claudio Aquino se reintegró a las prácticas de Colo Colo

Después de su viaje a Argentina, el mediocampista Claudio Aquino se reincorporó este lunes a los entrenamientos en Colo Colo luego de someterse a un procedimiento médico en su rodilla izquierda.

Según informamos en Cooperativa Deportes, el volante se trasladó con permiso de la dirigencia para realizarse una infiltración, razón por la que no estuvo disponible para el triunfo de los "albos" por 3-1 ante Deportes Concepción en la Copa de la Liga.

Pese a entrenar a la par del plantel de Fernando Ortiz este lunes, su presencia para el duelo en el Monumental frente a Ñublense este domingo 17 de mayo no está garantizada, ya que el cuerpo técnico evaluará su evolución durante la semana.

En lo que va de 2026, el exVélez Sarsfield participó apenas en 13 partidos del "Cacique", siendo 7 veces titular y sumando otros 6 ingresando la banca. En total, acumula 693 minutos de un máximo de 1.170 posibles con la camiseta alba.