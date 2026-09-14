La calculadora a una nueva estrella: ¿Qué necesita Colo Colo para ser campeón?

Con siete fechas por disputar y una ventaja todavía considerable sobre sus perseguidores, Colo Colo necesita sumar 10 de los 21 puntos que quedan en juego para proclamarse campeón de la Liga de Primera sin depender de ningún otro resultado.

El elenco "albo" quedó con 54 unidades después de igualar 1-1 ante Deportes Concepción en el Estadio Monumental, mientras Universidad Católica y Universidad de Chile alcanzaron los 42 puntos y aparecen como sus principales amenazas en la carrera por el título.

¿Por qué Colo Colo necesita 10 puntos?

La cuenta es sencilla. Tanto la UC como la U tienen siete partidos por jugar y, por lo tanto, pueden sumar como máximo otros 21 puntos. Si cualquiera de los dos ganara todos sus compromisos restantes, terminaría el campeonato con 63 unidades.

Por esta razón, Colo Colo necesita alcanzar los 64 puntos para asegurar matemáticamente la corona. Para conseguirlo le bastaría, por ejemplo, con tres triunfos y un empate en las siete jornadas que restan.

Sumar nueve unidades no garantiza por sí solo el título. En ese escenario los dirigidos por Fernando Ortiz llegarían a 63 puntos y todavía uno de sus perseguidores podría igualarlos. Las bases de la competencia establecen que, si dos clubes terminan igualados en el primer lugar, el campeón se definirá mediante un partido único, por lo que en ese caso la diferencia de goles no resolverá la corona.

Los resultados de la U y la UC pueden acelerar la consagración

El cálculo de los 10 puntos supone el escenario más exigente posible, con Universidad Católica o Universidad de Chile ganando todo lo que les queda. Cada punto que los perseguidores pierdan permitirá reducir la cantidad que necesita el "Cacique" para hacerse inalcanzable.

Además, ambos elencos universitarios deberán enfrentarse entre sí en la fecha 26, por lo que al menos uno de los dos necesariamente dejará unidades en el camino. Si empatan ese clásico y ganan todos sus demás encuentros, ambos podrían alcanzar como máximo los 61 puntos.

Incluso existe una combinación que permitiría una consagración mucho más temprana. Si Colo Colo gana sus dos próximos encuentros y llega a 60 puntos, podría ser campeón al término de la fecha 25 si tanto Universidad Católica como Universidad de Chile suman como máximo dos unidades cada uno durante esas mismas dos jornadas.

El calendario que le queda a Colo Colo

El líder retomará la Liga de Primera en la fecha 24 visitando a Coquimbo Unido. Luego enfrentará como forastero a Palestino, recibirá a Universidad de Concepción, visitará a Ñublense, chocará como local con Universidad Católica, recibirá a Deportes La Serena y cerrará el campeonato como visitante ante Cobresal.

El duelo frente a los "Cruzados" en la fecha 28 aparece especialmente marcado en el calendario, porque se trata de un enfrentamiento directo con uno de los dos equipos que todavía pueden alcanzar matemáticamente al conjunto de Macul.

Así, después de ceder puntos consecutivamente ante Huachipato y Deportes Concepción, Colo Colo conserva el control absoluto de su destino: Necesita 10 puntos para no mirar ningún otro resultado y cada tropiezo de la UC y la U puede adelantar la celebración.