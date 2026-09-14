Camioneta explotó tras activar mina antitanque en frontera con Perú

Durante la madrugada de este lunes se desplegó un operativo policial y militar en la frontera entre Chile y Perú a causa de la explosión de una camioneta por la activación de una mina antitanque a la altura del Hito 16, ubicado en la Región de Arica y Parinacota.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el vehículo -una camioneta Ford F-150-avanzaba por la zona, que está señalizada como campo minado, y generó la explosión de uno de los artefactos.

El Ministerio Público informó a través de la red social X que "la fiscal jefe de la Fiscalía de Frontera Arica, Paulina Brito Doerr, instruyó que la Brigada de Homicidios de la PDI, con el apoyo de personal especializado del Ejército de Chile, realice las diligencias investigativas luego que un vehículo ingresara a una zona de campo minado, a la altura del hito 16 fronterizo con Perú, activando una mina antitanque".

Al menos una persona habría fallecido, según indicaron desde el Ejército.