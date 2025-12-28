Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo
La Copa Libertadores destacó Santiago con mención al título de Colo Colo en 1991
Pese a no clasificar, el torneo aprovechó de remarcar a los albos.
A la espera del nuevo año, la Copa Libertadores hizo un guiño a nuestro país con una mención a Santiago, utilizando a Colo Colo como imagen.
Pese a no haberse clasificado a la edición 2026, el "Cacique" figuró en las redes sociales del torneo, que resaltaron a la capital como "una sede de gloria eterna" gracias al título continental albo en 1991.
- Revisa la publicación de Conmebol: