Lautaro Pastrán y el presente de Colo Colo: "No hemos logrado nada, falta mucho"

El delantero de Colo Colo Lautaro Pastrán analizó el momento del cuadro albo, líder de la Liga de Primera con una holgada ventaja, y aseguró que si bien el equipo está sólido, resta mucho torneo y que aún no han ganado nada.

"Es muy pronto para decir que vamos a campeonar. Todavía no termina la primera rueda. Hay que ir partido a partido, siendo sobre todo exigentes con nosotros mismos. No hemos logrado nada, falta mucho", advirtió de manera categórica.

"Esta victoria contra Católica nos viene de un subidón (sic) anímico, entonces, obviamente como club, queremos seguir ganando partido a partido", añadió.

"Estamos en un buen momento donde los compañeros que por ahí no les toca jugar siempre se entrenan al máximo. Cuando les toca jugar, siempre se hace de la mejor manera y eso hace que el equipo sea competitivo. Tenemos un equipo joven, muy competitivo", complementó.

El futbolista también tuvo palabras para su rendimiento y fue autocrítico: "No estoy contento porque sé que puedo dar más. Me entreno diariamente para alcanzar mi mejor versión", señaló el futbolista.

"El fútbol cambia muy rápido y puede cambiar la vida de un compañero en un partido importante. Cada minuto que nos toque, hay que aprovecharlo al máximo", añadió.

Respecto a la posibilidad de sumar refuerzos, Pastrán expresó que "yo lo recibo de la mejor manera si vienen jugadores a sumar. Nosotros necesitamos también más competencia. Todo jugador que venga a aportar para que al final del año podamos abrazarnos y salir campeones, es bienvenido".