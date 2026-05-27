"Que se cuelgue": Fiscalía investiga a escolares que incitaron a un compañero al suicidio

La Fiscalía Oriente investiga a un grupo de alumnos de un colegio de Las Condes que, en la red social TikTok, incitaron a un compañero a quitarse la vida, lo que es punible según la Ley Antonia, que sanciona la inducción al suicidio.

Según "Informe Especial" de 24 Horas, la denuncia fue interpuesta a la PDI por el padre del afectado. En ella, asegura que en 2025 conoció que los jóvenes escribieron en la cuenta de su hijo expresiones de grueso calibre contra su orientación sexual y burlándose del grave estado de salud de su madre.

La mayoría de descalificaciones fueron omitidas por el medio citado, a excepción de una que rezaba, a modo de ejemplo: "Que se cuelgue".

El padre del estudiante afectado también incluyó una serie de pantallazos -obtenidos gracias a la ayuda de otros apoderados- para exponer las ofensas; y exigió acceder a una copia del expediente interno donde los estudiantes acosadores reconocieron su responsabilidad en los hechos.

Directora del colegio exige autorización judicial para entregar copia del expediente

No obstante, según constata la denuncia, la directora del establecimiento involucrado rechazó la petición, porque -argumentó- los involucrados son menores de edad y sus identidades deben permanecer bajo reserva.

Ante ello, para obtener el documento, la PDI contactó a la mujer, que respondió que se requería una autorización judicial y que los alumnos implicados recibieron las sanciones respectivas. Pese a todo, afirmó que colaborará con la indagatoria.

La fiscal María Valeria Gómez, que está a cargo de la investigación, pidió la mentada autorización judicial al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago; solicitud que la directora del establecimiento afirmó desconocer, ya que el último contacto con la PDI, según relató, lo tuvo a mediados de 2025.

De todos modos, la docente dijo a 24 Horas que el colegio tendrá total colaboración con la investigación una vez que sea notificada del dictamen adoptado por el tribunal de garantía.